2019/11/24 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية حقوق الإنسان في العراق تنشر إحصائية بأعداد قتلى وجرحى الاحتجاجات ليوم الأحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 20:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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