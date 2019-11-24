2019/11/24 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور: حرق المبنى الجديد لديوان محافظة ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 20:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: حرق المبنى الجديد لديوان محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: حرق المبنى الجديد لديوان محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).