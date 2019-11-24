صحيفة: ناد إنجليزي

2019/11/24 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تتصف العلاقة التي تربط النجم الويلزي غاريث بيل بناديه ريال مدريد بكونها "متأزمة"، وخصوصا بعد تصريحات لبيل أشار فيها إلى ما وصفه بـ"الراحة"

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