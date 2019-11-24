السورية للتجارة تطرح سلة غذائية من بداية الشهر القادم

2019/11/24 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن طرح سلة غذائية بقيمة عشرة آلاف ليرة في صالاتها ومنافذ البيع التابعة لها بمختلف المحافظات اعتباراً من بداية

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