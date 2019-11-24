منظمة الرسل الصغار توقّع عقداً مع مشروع تعافي لدعم القطّاع الصحي في قضاء الحمدانية

2019/11/24 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بمتابعة قائممقامية قضاء الحمدانية والقطّاع الصحي في قضاء الحمدانية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ضمن مبادرة صمود المجتمع العراقي – تعافي الذي يدعم محافظة نينوى لتعافيها من الحرب، وقّعت منظمة الرسل الصغار عصر هذا اليوم المصادف الأحد 24 تشرين الثاني 2019 عقداً لدعم القطّاع الصحي في قضاء …

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