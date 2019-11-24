2019/11/24 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بدعم وتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID إحتفلت منظمة الأفاق للتطوير الإقتصادي بالتعاون مع جمعية شباب سهل نينوى بإختتام برنامج توزيع المقاعد الدراسية ضمن مشروع تعافي في برطلة صباح هذا اليوم المصادف 23 تشرين الثاني 2019 في ناحية برطلة وعلى قاعة فينيسيا.بدأت الإحتفالية بكلمة ترحيبية بالحاضرين قدّمها عريف …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدعم من USAID منظمة الأفاق تقيم مؤتمرا ختاميا لبرنامج توزيع المقاعد الدراسية للمدارس) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدعم من USAID منظمة الأفاق تقيم مؤتمرا ختاميا لبرنامج توزيع المقاعد الدراسية للمدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).