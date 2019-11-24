بالصور.. حرق المبنى الجديد لديوان محافظة ذي قار

2019/11/24 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} حرق متظاهرون، المبنى الجديد لديوان محافظة ذي قار.

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