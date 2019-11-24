بالصور.. حريق بناية حافظ القاضي وأضرار جسيمة

2019/11/24 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أخمدت فرق الدفاع المدني، حادث حريق بناية حافظ القاضي وسط العاصمة بغداد.

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