2019/11/24 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا في المثنى: تظاهرات ليلية تجوب شوارع المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 20:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا في المثنى: تظاهرات ليلية تجوب شوارع المحافظة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا في المثنى: تظاهرات ليلية تجوب شوارع المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).