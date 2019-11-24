قيادة شرطة بابل تنفي حث الطلاب والمدرسين على الالتزام بالدوام

2019/11/24 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، حث الطلاب والمدرسين على الالتزام بالدوام.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تناولت بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن قيادة شرطة بابل تحث الطلاب والمدرسين على الالتزام بالدوام".





واضافت "نود أن نبين لكم بأنه لا صحة للموضوع أعلاه ، الجميع يعرف موقف قائد شرطة محافظة بابل منذ يوم 25 أكتوبر، ولغاية هذه اللحظة يحث القوات الأمنية على الالتزام بتقديم كل الخدمات الأمنية لأهل بابل وخصوصاً المتظاهرين السلميين".





وتابعت "وفيما يخص موضوع المدارس الأمر على خلاف ما يشاع ، الموضوع يتعلق بتأمين الحماية للطلاّب والكوادر التدريسية .



وبدون الدخول الى المؤسسات التعليمية، واجبها خارج البناية".

واشارت ان "هذا سياق عمل ثابت تعمل به قيادة الشرطة، وفيما يخص موضوع الدوام أو عدم الدوام هو ليس من اختصاص قيادة شرطة بابل، هذا الموضوع متروك للهيئات التدريسية وأولياء أمور الطلبة والطلبة نفسهم، لذا اقتضى التنويه".

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