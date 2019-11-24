مقتل واصابة 3 اشخاص بهجوم لداعش شمال شرق ديالى

2019/11/24 | 20:57

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بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر في شرطة ديالى، اليوم الثلاثاء (24 تشرين الثاني، 2019) بمقتل وإصابة 3 أشخاص بينهم ضابط في الجيش العراقي جراء هجوم شنه تنظيم داعش واستهدف نقطة أمنية شمال شرقي بعقوبة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عناصر من تنظيم داعش هاجموا، مساء اليوم، نقطة مرابطة أمنية قرب قرية الاصلاح في اطراف جلولاء (70 كم) شمال شرقي بعقوبة، ما أدى إلى مقتل مدني وأصابة شخصين اثنين بينهم ضابط في الجيش العراقي".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "قوات أمنية انتشرت في موقع الحادث، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي، والجرحى إلى المستشفى لتلق العلاج".

يتبع .......

بغداد اليوم _ ميسان

نفت قيادة شرطة ميسان، اليوم الاحد (24 تشرين الثاني، 2019) صحة أنباءً تحدثت عن نيتها الاستعانة بقوات مكافحة الشغب لإنهاء الاضراب في المدينة و"قمع" الاحتجاجات فيها، فيما دعت المتظاهرين "السلميين" إلى عدم الانج

بغداد اليوم-بغداد

دعا تحالف سائرون في محافظة ذي قار، الأحد (24 تشرين الثاني 2019) رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، لتحمل مسؤولية ما يجري من ’’استهداف’’ للمتظاهرين في الناصرية.

وذكر التحالف، في بيان، تلاه النائب حمد ال

بغداد اليوم- بغداد

وصف قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الاحد، المتظاهرين السلميين في العاصمة بابطال لديهم رسالة عظيمة، مشيرا بالوقت ذاته الى وجود مندسين يسيئون للمتظاهرين من خلال اعمال الحرق والاحتكاك مع القوات الأمنية.

وقال

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