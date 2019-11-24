ساحة التحرير ومقترباتها دون كهرباء والخطيب يتحدث عن “عارض لحظي”

2019/11/24 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت ساحتي التحرير والطيران (مركز تجمع المتظاهرين)، في العاصمة بغداد، مساء اليوم الأحد، قطع التيار الكهربائي بصور مفاجئة دون أسباب معلومة.وقال متظاهرون في ساحة التحرير، ان التيار الكهربائي انقطع بصورة مفاجئة عن ساحتي التحرير والطيران، في وقت شهدت فيه الساحة تزايدا للاعداد ونصب المزيد من سرادق الاعتصام للضغط على القوى السياسية من اجل تنفيذ […]

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