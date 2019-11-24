شاهد.. متظاهرون غاضبون يحرقون المبنى الجديد لمحافظة ذي قار

2019/11/24 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم متظاهرون غاضبون، اليوم الاحد، على حرق المبنى الجديد لمحافظة ذي قار وسط الناصرية، بعد أن حرق المبنى القديم في المدينة بداية انطلاق الاحتجاجات الشعبية في الأول من تشرين الأول الماضي.

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