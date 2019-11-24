بالصور.. رسام موهوب يهدي عملاً فنياً مذهلاً لشهداء التظاهرات

2019/11/24 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنتهى رسام شاب موهوب من عمل فني مذهل وعبقري في نفق ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

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