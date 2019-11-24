وزير الكهرباء يوضح سبب إنقطاع التيار عن ساحة التحرير

2019/11/24 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، عن سبب انقطاع التيار الكهربائي مساء اليوم عن ساحة التحرير والمتظاهرين فيها وسط بغداد.

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