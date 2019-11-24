2019/11/24 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_الفلاحي 10.ببعدك عنيتقتلني الصباحات والمساءاتاعتمرتُ لي في قلبِكَ ركنًا ...ألوذ به من خوفي.ومن تمرد زهوري ،وجِرار ناعوريأتعبها شحيح الجدولأبحث عنكاسْترق مسامعك في نومي...تقول:أنتِ صوتُ الربيعلا يسمعه غيرييتشربني في صيفي القائظوأنتِ الإيقاعُ في الروحيرتد إلى قلبي ،يقصف ذاكرات الغيمفنراقص المطرتغصّ به أصصيوتحلم نشيخ معًا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة الفلاحي - باب لايراه إلآ أنت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فاطمة الفلاحي - باب لايراه إلآ أنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).