سمير الأمير - ظاهرة التسول

2019/11/24 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_الأمير أعتقد أن التسول لم يعد مقصوراً على الفقراء والمحتاجين لأنه أصبح ظاهرة تتسع لتشمل هؤلاء المطالبين بحقوقهم وكذلك هؤلاء الذين يحتالون للحصول على ما لا يستحقونه كنت قد قرأت خبراً فى صحيفة الجمهورية فى عددها الصادر فى 31 مارس 2008 عن عاطل يؤجر أولاده للشحاذين بحى "السيدة زينب" لاستخدامهم فى التسول مقابل 25 جنيهاً يومياً لكل ولد من أولاده الأربعة، وهكذا انتشر باعة المناديل من الصنف الذى يحمل فى يده ......

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