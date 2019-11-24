بعد تغريدتها الأخيرة.. بلاسخارت ترمم مواقفها وتزور جرحى التظاهرات في بغداد.. صور

2019/11/24 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، الاحد، جرحى التظاهرات في مستشفى الكندي بالعاصمة بغداد.واجرت بلاسخارت مباحثات مع المتظاهرين وحيت الاطباء الذين يعملون بلا كلل لمعالجة الجرحى.وأثارت مواقف رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت جدلا واسعا في العراق بعد أن صدرت منها مواقف متباينة بشأن الاحتجاجات المستمرة […]

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