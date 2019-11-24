ملياردير ينافس ترامب بالرئاسة القادمة

2019/11/24 | 21:27

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يعتزم رئيس بلدية نيويورك السابق والملياردير مايكل بلومبرغ المشاركة في السباق المزدحم لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقررة عام 2020 مما

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