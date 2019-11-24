2019/11/24 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

لا أحد سيجادل في ضرر الهامبرغر والهوت دوغ والفطائر والمعجنات وغيرها من الوجبات السريعة.



على الرغم من أن الكثيرين لا يدركون كل الأضرار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما تفعله الوجبات السريعة بأعيننا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ما تفعله الوجبات السريعة بأعيننا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).