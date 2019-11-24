لدعم المنتخب وملف استضافة خليجي بالعراق.. وفدٌ رياضي يصل الى قطر غداً الاثنين

2019/11/24 | 21:29

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بغداد اليوم- بغداد

يصل وفدٌ حكومي ورياضي أولمبي وإعلامي يضم ممثلي إتحاد الصحافة الرياضية ورابطة الإعلام الرياضي المرئ...





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