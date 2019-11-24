فدعم يدعو عوائل شهداء وجرحى الحشد الى تقديم مستمسكاتهم لإطفاء السلف التي بذمتهم

2019/11/24 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة الحكمة المعارضة، حسن فدعم عوائل شهداء وجرحى الحشد الى تقديم مستمسكاتهم لإطفاء السلف المالية التي بذمتهم.

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