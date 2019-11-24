التربية توضح للفرات نسب الدوام الرسمي وتكشف عن

2019/11/24 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أوضحت وزارة التربية، اليوم الاحد، عن نسب الدوام الرسمي في مدارس بغداد والمحافظات الجنوبية التي تشهد تظاهرات كبرى واضراب منذ أسابيع.

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