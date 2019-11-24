أعداد متزايدة وتشديد من المحتجين.. تعرّف على الموقف الليلي لتظاهرات بغداد

2019/11/24 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الإعلامي علي جواد، اليوم الأحد، الموقف الليلي لتظاهرات ساحتي التحرير والخلاني وسط العاصمة بغداد، فيما اكد ان الاعداد في الساحتين بتزايد مستمر .وكتب جواد في صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك): الموقف الليلي للتظاهرات في ساحة التحرير ليوم الربع والعشرين من تشرين الثاني: ١- إطفاء الأنوار في ساحة التحرير لأكثر من ٣٠ دقيقة […]

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