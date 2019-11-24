2019/11/24 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعتبر المفكر الإيراني البارز، عبد الكريم سروش، أن المتظاهرين المحبطين في إيران قد يحملون السلاح إذا رفضت الحكومة تلبية مطالبهم.وقال سروش الذي يعيش في كاليفورنيا في كلمة له، إن القمع العنيف للاحتجاجات سيولد عنفاً مضاداً، والناس سيجدون طرقاً أخرى للاحتجاج.كما ندد في حديثه بالعنف الذي مارسته السلطات لقمع الاحتجاجات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفكر ايراني بارز يتنبأ باحتجاجات مسلحة في بلاده المركز الخبري الوطني.

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