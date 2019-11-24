2019/11/24 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) ‏24‏/11‏/2019 – أكد رئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري أن النخبة السياسية التي امتهنت في العراق من 2003 حتى اليوم هي المسؤولة ع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: النخبة السياسية هي المسؤولة عن الوضع الموجود) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري: النخبة السياسية هي المسؤولة عن الوضع الموجود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).