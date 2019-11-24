2019/11/24 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أفصح القيادي في #الحشد_الشعبي #عادل_الكرعاوي، اليوم الأحد، عما جاء خلال الذي جرى بين نائب الرئيس الأميركي #مايك_بنس برئيس الوزراء #عادل_عبد_المهدي، يوم أمس.وقال الكرعاوي في تصريح تداولته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنس يشترط على عبد المهدي هذين الشرطين.. هذه فحوى المكالمة بينهما) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنس يشترط على عبد المهدي هذين الشرطين.. هذه فحوى المكالمة بينهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).