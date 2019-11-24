شيفيلد يفرض تعادلًا دراميًا على مانشستر يونايتد

2019/11/24 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فرض شيفيلد يونايتد التعادل 3/3 على مانشستر يونايتد، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، على ملعب برامال لين.وافتتح جون فليك التسجيل لشيفيلد يونايتد في الدقيقة 19، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي النصف الأول من المباراة على هذه النتيجة.وعزز ليس موسيت تفوق شيفيلد يونايتد بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 52، بتسديدة على يسار الحارس دافيد دي خيا، من خارج منطقة الجزاء.وانتفض مانشستر يونايتد وسجل هدفين في 5 دقائق، جاء الأول بتوقيع براندون ويليامز في الدقيقة 72، بتسديدة من داخل المنطقة.

في حين سجل البديل ماسون جرينوود هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 77، بمساعدة ماركوس راشفورد.

وقلب مانشستر يونايتد النتيجة لصالحه بهدف سجله ماركوس راشفورد في الدقيقة 79، بمساعدة دانيل جيمس، لكن أوليفر مكبورني خطف التعادل لشيفيلد يونايتد في الدقيقة 90.

ورفع التعادل رصيد مانشستر يونايتد إلى 17 نقطة في المركز التاسع، في المقابل يملك شيفيلد يونايتد 18 نقطة في المركز السادس.

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