2019/11/24 | 21:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الكهرباء: اطفاء التيار في ساحة التحرير كان بسبب انفصال خط واسط – أمين وتمت اعادته بعد 34 دقيقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 21:49.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء: اطفاء التيار في ساحة التحرير كان بسبب انفصال خط واسط – أمين وتمت اعادته بعد 34 دقيقة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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