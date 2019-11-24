2019/11/24 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الكهرباء: اطفاء التيار في ساحة التحرير كان بسبب انفصال خط واسط – أمين وتمت اعادته بعد 34 دقيقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 21:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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