AP: مقتل 13 متظاهرا في جنوب العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية

2019/11/24 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت وكالة اسوشيتد برس الامريكية، نقلا عن مسؤولين عراقيين ان 13 متظاهرا في جنوب العراق قتل خلال الـ 24 ساعة الماضية.وتشير التقديرات الى ان عدد من قتلوا منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر/تشرين الأول بأكثر من 300 شخص، فضلا عن إصابة الآلاف.بيد أن وزارة الصحة العراقية أجملت عدد القتلى بـ 111 شخصا من المحتجين والقوات الأمنية من دون أن توضح بدقة توزيع عددهم بين الجانبين أو الفترة الزمنية التي قتلوا فيها.وسقط قتلى اليوم الاحد بصدامات وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين في أم قصر بمحافظة البصرة اليوم الأحد، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق التي طالبت الحكومة العراقية بالتدخل الفوري "لوقف استخدام العنف المفرط".واستخدمت القوات الامنية الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا إغلاق مدخل ميناء أم قصر، الذي يعد أكبر ميناء يستقبل العراق من خلاله السلع والمواد الأساسية المستوردة.وفي وقت متأخر من ليل السبت، سقط قتلى من المحتجين ايضا إثر مواجهات مع القوى الأمنية قرب جسري الزيتون والنصر في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بجنوبي العراق.وكان المتظاهرون قد تجمعوا قرب ثلاثة جسور رئيسية في مدينة الناصرية، وقطعوا الطريق المؤدي إلى شركة نفط ذي قار.وفي العاصمة بغداد، استمرت التجمعات والاعتصامات في ساحة التحرير، كما واصل المحتجون التجمع قرب ثلاثة جسور رئيسية مقطوعة وسط بغداد هي: الجمهورية والسنك والأحرار.

وأفادت وزارة الداخلية العراقية بوقوع حريق كبير اندلع في مبنى مؤلف من خمسة طوابق تضم مخازن للتجهيزات الرياضية في منطقة حافظ القاضي في شارع الرشيد قرب جسر الأحرار حيث يتجمع المتظاهرون.

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