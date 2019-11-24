أزمة العراق في طريق مسدود مع تمسك الأحزاب بمصالحها الخاصة

2019/11/24 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬بلغت‭ ‬الأزمة‭ ‬اثر‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ذروتها،‭ ‬باتت‭ ‬البلاد‭ ‬أمام‭ ‬أمام‭ ‬طريق‭ ‬مسدود‭ ‬مع‭ ‬تمسّك‭ ‬قادة‭ ‬الأحزاب‭ ‬والتيارات‭ ‬بمكاسبهم‭ ‬المالية‭ ‬والسياسية‭ ‬ورفضهم‭ ‬لأي‭ ‬تنازل،‭ ‬بحسب‭ ‬خبراء‭ ‬ومسؤولين‭.‬تعمل‭ ‬معظم‭ ‬التيارات‭ ‬الشريكة‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬وفق‭ ‬مقولة‭ ‬‮«‬كلام‭ ‬الليل‭ ‬يمحوه‭ ‬النهار‮»‬‭:‬‭ ‬في‭ ‬تصريحاتها‭ ‬تأييد‭ ‬للإصلاح‭ ‬وعزم‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والاستجابة‭ […]

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