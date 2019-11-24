الحوثيون يفرجون عن أردنيين يعملان لبرنامج الأمم المتحدة

2019/11/24 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭- ‬صنعاء‭ – ‬عدن‭- ‬الزمان‭ ‬ أكدت‭ ‬عمان‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬أردنيين‭ ‬أثنين‭ ‬يعملان‭ ‬مع‭ ‬البرنامج‭ ‬الإنساني‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬كانا‭ ‬محتجزين‭ ‬لدى‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬أفرج‭ ‬عنهما‭ ‬وعادا‭ ‬الى‭ ‬المملكة‭ ‬سالمين‭.‬ وقال‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬ضيف‭ ‬الله‭ ‬الفايز‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬متابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارة‭ ‬وبالتعاون‭ […]

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