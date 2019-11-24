النساء في قلب الصراع بين الاوقاف والسلفيين في مصر

2019/11/24 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ اشتعلت‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الاوقاف‭ ‬المصرية‭ ‬والتيار‭ ‬السلفي‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬المساجد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النساء‭ ‬،وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الاوقاف‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬‭-‬‭ ‬ان‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬عقد‭ ‬عدة‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬الواعظات‭ ‬التابعات‭ ‬للوزارة‭ ‬حيث‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬المشرفين‭ ‬عليهم‭ ‬اعداد‭ ‬خطة‭ ‬لاعداد‭ ‬الواعظات‭ ‬مهنيا‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬المصليات‭ […]

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