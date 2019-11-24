المالية النيابية: موازنة 2020 ستختلف كثيراً عن الأعوام السابقة

2019/11/24 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت دعمها للقطاع الخاص وتوفير جميع التسهيلات له بغداد – الصباح الجديد: رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب وصـــول المــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة لـعـام 2020 الـى مجلس النواب هـذا الأسبوع أو الـذي يليه ، مبينة ان الموازنة المقبلة ستختلف كثيراً عـن المـوازنـات السابقة وستأتي منسجمة مع مطالب المتظاهرين والمواطنين.وقــال عـضـو اللجنة شـيـروان مـيـرزا إن «الحكومة ...

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