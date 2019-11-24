ارتفاع الدين العالمي بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام

2019/11/24 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبقها تحذيرات رئيسة صندوق النقدالدولي الجديدة بغداد – الصباح الجديد: أرقام جديدة حول تقديرات حجم الدين العالمي والتي سبقها تحذيرات رئيسة صندوق النقدالدولي الجديدة، فإن تلك القضية تصدرت اهتمامات الأسواق العالمية في الأسبوع الماضي.وتحوم الديون العالمية في الوقت الراهن حول مستويات قياسية بالفعل كما من المتوقع أن تكسرحاجز الـ255 تريليون دولار بحلول نهاية العام ...

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