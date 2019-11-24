تجمع اعلاميي المواطنة والتعايش السلمي: النظام الرئاسي يتصدر مطالب المعتصمين

2019/11/24 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- « الصباح الجديد» تنشر نتائج الاستبيان الأول لمتظاهري التحرير بغداد- خاص : في خطوة لوضع مطالب المتظاهرين والمنتفضين المشتملة على العديد من الاصلاحات والتعديلات الدستورية وفي مسعى منه لتجميع وفهم ما تريده الجماهير المتظاهرة والمنتفضة ضد الواقع المر الذي نعيشه من تشظٍ سياسي ومحاصصة وفساد ، قام تجمع اعلاميي المواطنة والتعايش السلمي ( منظمة مجتمع ...

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