2019/11/24 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، أن شخصا قتل في انفجار ضرب الدائرة التاسعة بالعاصمة كابول استهدف سيارة تابعة للأمم المتحدة.

وقال متحدث وزارة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف سيارة أممية بكابول) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف سيارة أممية بكابول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).