“بلاسخارت ” تزور جرحى التظاهرات 

2019/11/24 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادزارت جينين هينيس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، المتظاهرين الجرحى في مستشفى الكندي ببغداد.

وكتبت هينيس في تغريدة لها على “توتير”، اليوم الأحد، أنها تبادلت “أطراف الحديث المؤثر مع المتظاهرين السلميين الجرحى العازمين على تحقيق الحرية والكرامة”.

وعبرت الممثلة الأممية عن “احترامها العميق للكادر الطبي الذي يعمل بلا كلل في ظل ظروف صعبة”.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت السلطات العراقية إلى إصلاح انتخابي، وإيجاد “حلول تشريعية تلبي دعوات الشعب لإجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة”.

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