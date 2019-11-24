6 قتلى بنيران قوات الشغب على محتجين في البصرة والناصرية

2019/11/24 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادقتل ستة أشخاص على الأقل في مظاهرات الاحتجاج المستمرة اثر أطلاق قوات الأمن النار على متظاهرين في جنوب البلاد.

ولقى ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 87 آخرين في صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في أم قصر بمحافظة البصرة الأحد، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق التي طالبت الحكومة العراقية بالتدخل الفوري “لوقف استخدام العنف المفرط”.

وفي وقت متأخر من ليل السبت، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب نحو 71 متظاهرا إثر مواجهات مع القوى الأمنية قرب جسري الزيتون والنصر في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بجنوبي العراق بحسب المفوضية نفسها.

وكان المتظاهرون قد تجمعوا قرب ثلاثة جسور رئيسية في مدينة الناصرية، وقطعوا الطريق المؤدي إلى شركة نفط ذي قار.

وتجمل تقارير إعلامية عدد من قتلوا منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر/تشرين الأول بأكثر من 300 شخص، فضلا عن إصابة الآلاف.



بيد أن وزارة الصحة العراقية أجملت عدد القتلى بـ 111 شخصا من المحتجين والقوات الأمنية من دون أن توضح بدقة توزيع عددهم بين الجانبين أو الفترة الزمنية التي قتلوا فيها، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في البصرة بأن القوات الأمنية استخدمت الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا إغلاق مدخل ميناء أم قصر، الذي يعد أكبر ميناء يستقبل العراق من خلاله السلع والمواد الأساسية المستوردة.

وقطع المتظاهرون أغلب الشوارع والتقاطعات، والجسر الإيطالي الرابط بين مركز البصرة وقضاء شط العرب المحاذي لإيران منذ فجر الأحد.

وقالت الشرطة إن مئات المحتجين أضرموا النيران في إطارات السيارات وأغلقوا بعض الطرق ومنعوا الموظفين الحكوميين من الوصول إلى مكاتبهم.

ودارت مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية جنوبي المدينة، واستخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين ردوا عليها بالحجارة.

وقد أضرم محتجون النار في سيارة تابعة للشرطة وسط مدينة البصرة.

وفي العاصمة بغداد، استمرت التجمعات والاعتصامات في ساحة التحرير، كما واصل المحتجون التجمع قرب ثلاثة جسور رئيسية مقطوعة وسط بغداد هي: الجمهورية والسنك والأحرار.

وأفادت وزارة الداخلية العراقية بوقوع حريق كبير اندلع في مبنى مؤلف من خمسة طوابق تضم مخازن للتجهيزات الرياضية في منطقة حافظ القاضي في شارع الرشيد قرب جسر الأحرار حيث يتجمع المتظاهرون.

وأضافت أن 7 فرق للدفاع المدني والإطفاء قد هرعت إلى المنطقة لإخماد الحريق.

وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصادر في الشرطة وأخرى طبية إفادتها بمقتل متظاهرين أثناء مظاهرات ليلية في شارع الرشيد ليل السبت، جراء استخدام القوات الأمنية الذخيرة الحية لتفريق المحتجين.

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