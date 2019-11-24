2019/11/24 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 مشاكل يعاني منها الشعر ويعالجها زيت ال

متابعة/ الغد برس:

يُعتبر زيت الخروع أحد أفضل المواد الطبيعية المفيدة للشعر، وذلك بفضل غناه بالحوامض الدهنية والمعادن والفيتامين E، مما يجعل منه علاجاً مثالياً لأصعب مشاكل الشعر مثل التساقط والجفاف والتقصف.



تعرّفوا فيما على أبرز المشاكل ال

المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو ناحية العكيكة في ذي قار: يحرقون الاطارات قرب المجلس البلدي وينصبون الخيام أمام دائرة الجنسية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو ناحية العكيكة في ذي قار: يحرقون الاطارات قرب المجلس البلدي وينصبون الخيام أمام دائرة الجنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).