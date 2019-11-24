ارتفاع حصيلة هجوم الاصلاح في ديالى الى 12 قتيلا وجريح

2019/11/24 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الاحد، بإرتفاع حصيلة هجوم الاصلاح شمال شرقي المحافظة الى 12 قتيل وجريح.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان"حصيلة هجوم داعش في قرية الاصلاح بناحية جلولاء شمال شرقي ديالى، ارتفعت الى 4 شهداء بينهم ضابط برتبة رائد و8 جرحى مابين نساء ومدنيين وعناصر امنية".

وأضاف انه "تم نقل جثث الضحايا الى الطب العدلي والمصابين الى مستشفى لتلقي العلاج، فيما تم تشديد الاجراءات هناك".

وكان مصدر افاد في وقت سابق بمقتل ضابط برتبة رائد وجنديين ومدني بهجوم لداعش في قرية الاصلاح بناحية جلولاء.

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