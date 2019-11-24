متظاهرو (العكيكة) في ذي قار يحرقون الاطارات قرب المجلس البلدي وينصبون الخيام أمام دائرة الجنسية

2019/11/24 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد شهود عيان بناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن المتظاهرين الغاضبين احرقوا الاطارات أمام بناية المجلس المحلي في الناحية.

وذكر الشهود لـ"الغد برس"، أن"المتظاهرين الغاضبين احرقَوا الاطارات أمام بناية المجلس البلدي في الناحية، فيما نصبوا خيام الاعتصام أمام بناية دائرة الجنسية للمطالبة بتحقيق مطالبهم".

وبينوا، ان "المطالب الرئيسة للمتظاهرين تتمثل بإقالة مدير الناحية وكافة أعضاء المجلس البلدي في العكيكة".

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