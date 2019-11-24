نائب يكشف تفاصيل هجوم داعش على قرية الاصلاح بديالى ويؤكد: مدنيون شاركوا القوات الأمنية بالتصدي

2019/11/24 | 21:59

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بغداد اليوم- ديالى

كشف النائب احمد مظهر الجبوري، الاحد 24 تشرين الثاني 2019، عن تفاصيل هجوم داعش على قرية الاصلا...





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