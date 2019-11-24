2019/11/24 | 21:59
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كشف النائب احمد مظهر الجبوري، الاحد 24 تشرين الثاني 2019، عن تفاصيل هجوم داعش على قرية الاصلا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب يكشف تفاصيل هجوم داعش على قرية الاصلاح بديالى ويؤكد: مدنيون شاركوا القوات الأمنية بالتصدي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ديالى
كشف النائب احمد مظهر الجبوري، الاحد 24 تشرين الثاني 2019، عن تفاصيل هجوم داعش على قرية الاصلا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب يكشف تفاصيل هجوم داعش على قرية الاصلاح بديالى ويؤكد: مدنيون شاركوا القوات الأمنية بالتصدي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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