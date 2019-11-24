ابو كلل يكشف عن موقف الحكمة من التصويت على قانون الانتخابات

2019/11/24 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني المعارض بليغ ابو كلل، اليوم الاحد، عن موقف التيار من التصويت على قانون الانتخابات.

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