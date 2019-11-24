تنفيذ المرحلة الثانية من حملة تلقيح الأطفال دون سن الخامسة

2019/11/24 | 22:08

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بغداد / شذى الجنابي

تنفذ دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتلقيح الاطفال دون سن الخامسة بلقاح شلل الاطفال الفموي ثنائي النمط للمدة بين (24 - 28) من الشهر الحالي وتستمر لمدة خمسة ايام.وقال مدير البرنامج الوطني للتحصين في الوزارة الدكتور فراس جبار هاشم بتصريح خاص لـ"الصباح": ان الحملة التي تستهدف الاطفال دون سن الخامسة، وتأتي لتعزيز المناعة المجتمعية وحماية الاطفال ضد ذلك المرض، ستشمل بغداد ومحافظات: ديالى وبابل والديوانية والمثنى وذي قار وميسان والبصرة، وستستهدف ثلاثة ملايين و130 ألفا و71 طفلا ومن دار الى دار فضلا عن الفرق الثابتة في مراكز الرعاية الصحية الاولية والفرق الجوالة.واكد ان اللقاحات آمنة ومستوردة من مناشئ عالمية رصينة، داعيا الى ضرورة تعاون الاهالي مع فرق التلقيح الجوالة والثابتة لانجاح الحملة التي ستجوب احياء بغداد والمحافظات ومناطقها السكنية وتسهيل مهام عملها.من جهته بين مدير عام دائرة صحة الكرخ الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي بتصريح خاص لـ"الصباح": ان دائرته استكملت جميع اجراءاتها من خلال تهيئة الفرق الجوالة بجميع قطاعات الرعاية الصحية والمراكز الصحية.



وذكر ان دائرته وضعت خطة إعلامية تثقيفية قبل انطلاق الحملة امتدت لغاية بداية تنفيذها، شملت إقامة الندوات وتوزيع رسائل صحية، وتنظيم لقاءات فردية وجماعية للتعريف بخطورة المرض وضرورة اخذ اللقاح، موضحا انه تمت زيارة العديد من المدارس ورياض الاطفال والجوامع للتعريف بالحملة مسبقاً.

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