العمل تطلق الدفعة الرابعة من منحة الطوارئ

2019/11/24 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائياطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدفعة الرابعة من منحة الطوارئ، في الوقت الذي كشفت فيه عن خطتها التي ستنفذ بالتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن لانشاء مجمعات تسويقية خاصة بالعاطلين عن العمل. وقال وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان وزارته اطلقت الدفعة الرابعة من منحة الطوارئ الخاصة بالعاطلين عن العمل خلال الايام القليلة المقبلة من الاسبوع الحالي، مؤكدا ان وزارته انجزت توزيع المبالغ المخصصة للدفعة الثالثة التي اطلقت الاسبوع الماضي وشملت 100 ألف عاطل عن العمل، مشيرا الى ان الوجبة الرابعة ستشمل 100 ألف عاطل عن العمل وستوزع من خلال منافذ شركة (سويج).

واردف: ان الوزارة منحت اكثر من 54 ألف عاطل عن العمل قروضا ، والتي نوه بانها خصصت من اجل البدء بتنفيذ مشاريعهم الصغيرة المدرة للدخل بهدف تحسين مستوى مدخولاتهم، منوها بأن المشمولين مسجلون ضمن قاعدة بيانات على مدى سبع سنوات للمدة من العام 2013 الى العام 2019.

وافاد عبد الزمان بأن القروض منحت بناء على برنامج الاقراض وشملت اكثر من 11 ألف مستفيد، وبرامج ستراتيجيات التخفيف من الفقر والتي منحت خلالها اكثر من 43 ألف مستفيد، منوها في السياق ذاته بأن القروض الممنوحة للعاطلين المشمولين، هي بدون فوائد وسيتم تسديدها على مدى خمسة اعوام بعد عام من تسلمهم للقروض.

واشار الى ان وزارته نسقت مع وزارة الصناعة والمعادن لانشاء مجمعات تسويقية في المناطق التجارية الحيوية المهمة في بغداد والمحافظات، من اجل تشغيل نحو 16 مصنعا متوقفة عن العمل منذ سنوات بهدف استقطاب اعداد العاطلين عن العمل وتشغيلهم ضمن هذه المصانع فضلا عن تشجيع الانتاج المحلي في البلاد، فضلا عن تنمية ايرادات صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، مفصحا في السياق ذاته عن انه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة من اجل تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، مشيرا الى انه سيتم البدء بالخطوات الفنية والتنسيقية من اجل استثمار المعامل والشركات المنتجة والتابعة لوزارة الصناعة المنتجة.

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