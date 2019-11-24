مقتل ستة متظاهرين في الناصرية وميناء أم قصر مع تصاعد العصيان المدني

2019/11/24 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الناصرية‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬ قتل‭ ‬ستة‭ ‬متظاهرين‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬الأحد‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬العصيان‭ ‬المدني‭ ‬بعد‭ ‬قرابة‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬احتجاجات‭ ‬دامية‭ ‬تعتبر‭ ‬بين‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭ ‬للبلاد،‭ ‬يقابلها‭ ‬غياب‭ ‬أي‭ ‬أفق‭ ‬لحل‭ ‬سياسي‭.‬واعلن‭ ‬المنتفضون‭ ‬عن‭ ‬يوم‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬بداية‭ ‬العصيان‭ ‬المدني‭ .‬ وتهز‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬بغداد‭ ‬وبعض‭ […]

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