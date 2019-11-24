أهي أسباب أمنية لاغير ؟

2019/11/24 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ‭ ‬نقلت‭ ‬وكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬عن‭ ‬مرافق‭ ‬لنائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬مايك‭ ‬بنس‭ ‬قوله‭ ‬أنّ‭ ‬سبباً‭ ‬أمنياً‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬بغداد،‭ ‬إذ‭ ‬اكتفى‭ ‬بالتوجّه‭ ‬إلى‭ ‬أربيل‭ ‬بعد‭ ‬لقائه‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬عين‭ ‬الأسد‭ ‬بالأنبار‭ .‬ صحيح‭ ‬هو‭ ‬انّ‭ ‬هذا‭ ‬التعليق‭ ‬غير‭ ‬رسمي،‭ ‬لكنّنا‭ ‬سمعنا‭ ‬مثله‭ ‬عندما‭ ‬زار‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬‮٢٠١٨‬‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ […]

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