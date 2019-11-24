مصدر: القوات الامنية تلاحق اهداف

2019/11/24 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - خاص

كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الاحد، أن "قوة من الجيش تتعقب أهداف منتخبة جنوب المحافظة متورطة بتفجير الخوالص.

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