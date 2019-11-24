2019/11/24 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد النائب عن كتلة صادقون وجيه عباس، اليوم الاحد، ان خوف النواب من المرجعية جعلهم يسرعون بالاصلاح والعملية السياسية اساسها "اعوج".

وقال عباس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وجيه عباس يتحدث لـ"العهد" عن سلم الرواتب ويوضح مشكلة حل مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وجيه عباس يتحدث لـ"العهد" عن سلم الرواتب ويوضح مشكلة حل مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).